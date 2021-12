Robbie Williams cai do palco em show e quebra braço de fã

O cantor britânico Robbie Williams caiu do palco em um show em Newcastle, no Reino Unido, e acabou machucando uma fã. As informações são do jornal "The Telegraph". Williams, 40, caiu ao inclinar-se para dar as mãos às pessoas da plateia. Sem saber que havia machucado uma das pessoas presentes na parte da frente do palco, o cantor levantou-se e brincou com a situação.



A fã Margaret Nash, 52, foi levada ao hospital após ter sido tratada médicos que davam plantão no local do show, a arena Metro Radio. "Robbie estava caminhando pelo palco, se atrapalhou e caiu entre o palco e o público. Nash estava na grade. Depois ficamos sabendo que ela havia quebrado o braço", disse Paul Tappenden, gerente da arena. Segundo ele, quando soube do caso, Williams entrou em contato com Nash.

adblock ativo