Rita Lee é condenada a pagar R$ 5 mil a policiais

A cantora Rita Lee vai ter que pagar R$ 5 mil por danos morais a dois policiais sergipanos. O fato ocorreu durante um show do Festival de Verão de Aracaju (SE), no dia 29 de janeiro de 2012, quando a cantora ofendeu os policiais que faziam a segurança do evento. A condenação saiu na quinta-feira, 18, e o advogado da cantora vai recorrer da decisão.

Segundo o juiz Diógenes Barreto, presidente da Turma Recursal, a cantora teria perdido a lucidez durante o evento e poderia ter ocorrido uma tragédia caso o público decidisse revidar aos insultos. Ao todo, 35 policiais entraram com a ação e recorreram, os recursos dos 33 que ainda aguardam um resultado serão analisados em outras sessões.

Tumulto - A confusão com a cantora começou quando policiais militares abordaram algumas pessoas do público que assistiam ao show e estariam, segundo eles, fumando maconha. Rita Lee não gostou da atitude dos PMs e os xingou de "cachorros" e "cafajestes". Ela foi detida pela polícia após a apresentação.

Os advogados da artista informaram que recorrerão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

