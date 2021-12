Rita Lee aparece com olho roxo e amordaçada em foto

Rita Lee postou nesta quinta-feira, 8, uma imagem em que aparece de olho roxo e boca amordaçada em protesto contra o "Twitter censurado", como escreveu na legenda.

A cantora não posta nada no microblog desde terça-feira, 6. A última postagem foi: "Gostaria de esclarecer que o que quer que tenha sido escrito aqui dia 2/8 não dizia respeito a policial nenhum, de lugar algum. Muito pelo contrário! Espero que isso ponha fim a mau-entendidos (sic) que possam estar acontecendo. Paz na terra aos de boa vontade, pelo amor de Deus! Obrigada".

No dia 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que ela pagasse indenização a policiais militares de Sergipe. A única mensagem que ainda está no Twitter é "Gambá, o gato galã, o gato gangster, o gato majestade, o gato rastafari, é flagrado c/ pulga. GaTosa já!".

