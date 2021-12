Ringo Starr diz que Paul McCartney se recupera

O ex-Beatle Ringo Starr atualizou os fãs ontem sobre o estado de saúde do ex-companheiro de banda, Paul McCartney, que recentemente cancelou uma série de shows devido a uma virose. "Ele está ficando melhor para tocar", disse Ringo no programa de TV Access Hollywood. Paul se recupera de uma virose, que o levou à hospitalização em Tóquio, no Japão, no fim do mês passado. Após cinco dias, recebeu alta e deixou o país, mas sem tocar nos cinco shows programados na Ásia.

