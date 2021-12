Rihanna vai à festa de título alemão e ganha beijo duplo

Rihanna foi fazer a festa do tetracampeonato alemão junto com os jogadores da seleção, neste domingo, 13, após a final da Copa do Mundo 2014 e um jogo difícil contra a Argentina.

Em seu perfil no Twitter, a cantora divulgou diversas fotos em que aparece com os craques e até com a taça do Mundial.

Em uma delas, Rihanna aparece ganhando um beijo duplo de Podolski e Schweinsteiger. Já em outra imagem, Rihanna aparece abraçada com Mario Götze, responsável pelo gol da vitória.

A cantora também posou com Khedira e a esposa, Lena Gercke, que postou uma imagem com a artistas.

