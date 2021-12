Rihanna tem casa invadida nos Estados Unidos

Um homem invadiu a casa da cantora Rihanna, na Califórnia, nos Estados Unidos. A ação foi percebida pelos vizinhos da artista, que prenderam o rapaz no local enquanto chamavam a polícia. Ao ser ouvido pelos policiais, o homem informou que cumpria ordens de uma outra pessoa, que teria mostrado como entrar na mansão. A polícia agora investiga o caso. As informações são do site TMZ, especializado em celebridades norte-americanas.

