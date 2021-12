As cantores pop estão barbarizando nos clipes. Depois do de Miley Cyrus, agora é a vez de Rihanna lançar o provocante e sensual clipe da canção Pour It Up, em que aparece simulando sexo. Confira abaixo:

Da redação Rihanna simula sexo em novo clipe; assista!

A faixa integra o sétimo álbum de Rihanna, Unapologetic, lançado no fim do ano passado.

adblock ativo