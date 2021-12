Rihanna posta foto usando calcinha em rede social

Os fãs de Rihanna foram surpreendidos nesta madrugada de quarta-feira, 6, com uma foto da popstar de calcinha, usando desconfortáveis botas de cano alto. A bela postou a imagem na rede social Instagram e elogiou os calçados. "Pirando com essas botas personalizadas Prada", escreveu na legenda. Mais do que as botas, o que mais chamou a atenção dos fãs foi as belas curvas da cantora, que ganhou elogio nos comentários.

