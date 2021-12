Rihanna posta foto com fã e Chris Brown se irrita

Chris Brown, que reatou o conturbado relacionamento com Rihanna, não gostou nada de ver a namorada ao lado do fã Justin Laboy em fotos publicadas na página da cantora no Twitter. Na legenda, o fã colocou "Eu e minha esposa @ Rihanna aqui esta noite". A atitude irritou Brown, que deixou de seguí-la no microblog, segundo o site Daily Mail.

O rapper ainda postou tweets enigmáticos antes de deixar de seguir a namorada. De acordo com o Daily Mail, as imagens foram feitas em Newark, New Jersey, no fim de semana, onde Rihanna levou o show da turnê Diamonds World Tour.

