Rihanna mostra bom humor e posta meme de si mesma

Após virar piada na internet por conta do vestido que usou no MET Gala, Rihanna mostrou que tem bom humor. A cantora postou um meme, no seu Instagram, comparando seu look amarelo com uma gema de ovo.

Em outra postagem, Rihanna vestiu seu cachorro com um cobertor amarelo, bem parecido com detalhes da roupa que usou.

@beckermanblog your dog is next level bruh #metgala2015 Um vídeo publicado por badgalriri (@badgalriri) em Mai 5, 2015 às 2:10 PDT

A cantora também postou a foto do vestido que usou no evento:

present!! ✋ Uma foto publicada por badgalriri (@badgalriri) em Mai 4, 2015 às 5:38 PDT

