Rihanna exibe boa forma e tatuagens ao posar de biquíni

Rihanna exibiu boa forma e suas inúmeras tatuagens em uma foto postada na manhã desta sexta-feira, 17, ao posar de biquíni. Na imagem, ela está de cabelo solto, com parte do rosto coberto, dando uma ajeitadinha no biquíni.

A cantora, que está no Brasil, especificamente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, desde o domingo, 12, para uma sessão de fotos para a revista Vogue Brasil, tem demonstrado simpatia e simplicidade com as pessoas da região.

O ensaio para a publicação, que chega às bancas em maio deste ano, teve um clima mais sensual, com direito a seios à mostra.

