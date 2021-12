Ricky Martin vende outra mansão em Miami por US$ 12,8 mi

O cantor porto-riquenho Ricky Martin vendeu outra de suas mansões em Miami por US$ 12,8 milhões, a terceira residência que o interprete de "Livin' La Vida Loca" pôs à venda nos últimos meses.

A casa de estilo mediterrâneo tem dois andares, cinco quartos, sete banheiros e vista para o mar de Golden Beach, uma exclusiva zona ao norte de Miami, segundo informou nesta quarta-feira "The Real Deal", uma publicação especializada em bens imobiliários.

Ainda não foi divulgado o nome do comprador da mansão construída em 2002 e que tem aproximadamente três mil metros quadrados.

No último mês de abril, o popular cantor, que agora vive em Nova York enquanto protagoniza o musical "Evita", vendeu sua mansão em Miami Beach de sete quartos por US$ 10,6 milhões.

Já no ano passado também vendeu outra propriedade em Golden Beach por US$ 6,3 milhões, um preço claramente inferior aos US$ 16,5 milhões que pagou por ela em 2007, antes da explosão da bolha imobiliária. Esse imóvel chegou a estar à venda por US$ 22,5 milhões.

