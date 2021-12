Ricky Martin causa polêmica por comparar educação com ereção

O cantor Ricky Martin, que publicou nesta sexta-feira em sua conta do Instagram uma antecipação de seu novo vídeo "Adiós", causou polêmica nas redes sociais por causa de uma mensagem que escreveu no Twitter, no qual compara a educação com uma ereção.

"A educação é como uma ereção: se você a tem, se nota", foi o tweet publicado pelo artista porto-riquenho na quarta-feira e que até o momento foi retuitado mais de 3.200 vezes e escolhido como favorito por mais de 3.500 pessoas.

Helga García, representante de Martin em San Juan, explicou à Agência Efe que apesar de o uso "das redes sociais de um artista ser de natureza informal", o artista também "costuma utilizar as redes de diferentes formas" que variam por seu conteúdo social, musical e pessoal.

Nesse sentido, defendeu que o cantor e ator porto-riquenho utilizou "o senso do humor" para assim obter uma "proximidade com seus seguidores" e disse que, no questionado tweet, Martin "se expressa como o faria entre amigos".

"Em algumas ocasiões algumas pessoas tiram do contexto as expressões de outros", disse sua porta-voz, reconhecendo que é um risco associado "às características das redes sociais" e o artista "assim o entende, porque é um defensor da livre expressão".

