Ricky Martin cai no "Lepo, lepo"

"Lepo, lepo" é considerada a música do Carnaval, virou febre nacional e agora até o cantor porto-riquenho Ricky Martin não resistiu a dança da banda baiana, Psirico. Ricky Martin "lepo, lepou" em uma praia no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 12, e postou fotos do momento em seu Instagram.

A legenda das imagens: "Brasil, o que você acha?". Pelas fotos, Ricky Martin, que é acompanhado de outras pessoas na areia da praia, gostou do "Lepo, lepo.

O cantor está no Brasil para gravação do clipe da música Vida, que será uma das canções da Copa do Mundo.



Confira o vídeo de Ricky Martin dançando "Lepo, lepo":

