Rick anuncia fim da dupla com Renner

O cantor Rick resolveu por um fim na dupla sertaneja Rick & Renner e fazer uma nova tentativa de carreira solo. Ele anunciou o fim da parceria musical pela conta oficial da dupla no Instagram.

"Estou ao lado do Renner desde 1986 e já perdi as contas de quantas vezes me sentei com ele para dar conselhos e consertar erros, mas em 2010, diante de uma situação insustentávle resolvi terminar a dupla Rick e Renner por me sentir sem forças para continuar. Fiz, naquele momento, o que pedia meu coração. Com uma carreira solo em andamento, resolvi dar ouvidos a pessoas ligadas a Rick e Renner e assumi ao lado dele a responsabilidade por problemas que não tive nada a ver, por amor à musica e aos fãs, passei por cima dos meus princípios, dos ensinamentos do meu pai e dei ouvidos a tudo que me disseram, e acredita na mudança do ser humano", disse o cantor na mensagem.

"Planejei o futuro, apostei mais uma vez, acreditei mesmo que eu estava errado, mas novamente vejo tudo que construí ser jogado fora diante dos meus olhos com os últimos acontecimentos. Tenho 48 anos de idade e não tenho mais tempo para construir castelos de areia. vou ajudar o Renner em tudo que eu puder, que estiver ao meu alcance, mas tenho filhos, tenho netos, e uma vida passando depressa. Deus sabe o quanto lutei por Rick e Renner, mas hoje afirmo com toda certeza que só vou até aqui. Sou um home que depende da música para viver e sei que meu futuro é incerto, mas pior que a incerteza do meu futuro é a falta de paz no meu coração", completou, lembrando que já havia desistido da dupla em 2010.

"Tenho certeza que o próprio Renner sabe tudo que fiz para que Rick e Renner jamais tivesse fim, mas hoje tudo que eu quero é poder recomeçar, mesmo que seja do zero, se assim for a vontade de Deus. Se o mundo da música vai entender eu não sei, mas uma coisa é certa, vou continuar fazendo o melhor que eu puder porque conheci, vivi e amei a musica depois que nasci. Rick Sollo", finalizou.

Rick decidiu por um novo rompimento após Renner ser se envolvido em um novo acidente de trânsito a menos de duas semanas. Ele foi detido por embriaguez ao volante, em São Paulo.

Em 2001, Renner se envolveu em um acidente, onde perdeu o controle do carro e foi acusado de matar um casal que vinha de moto no sentido contrário.

