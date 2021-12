Reynaldo Gianecchini passa férias em Trancoso

O ator Reynaldo Gianecchini estava de férias em Trancoso, no sul da Bahia. Gianecchini desfrutou o litoral baiano ao lado da irmã Cláudia e de uma amiga de infância identificada pelo prenome Marilza.

Com ar descontraído, o ator publicou fotos no seu perfil do Instagram falando que estava se divertindo com a dupla.

Gianecchini também falou sobre as férias na Bahia."Não tem melhor lugar pra repor as energias do que a #Bahia. ai me visto com as cores de yemanjá e peço logo muito #axé!!!", disse ele, completando: "Ô Bahia ia ia. #bahia que não me sai do pensamento aí aí".

O ator deixou a Bahia nesta quinta-feira, 31.

Ator renovou energias na Bahia e brincou de dançar na chuva (Reprodução | Instagram)

Reynaldo Gianecchini deixou a Bahia nesta quinta-feira, 31 (Foto: Reprodução | Instagram)

