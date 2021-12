Revistas nacionais destacam casamento gay de Daniela Mercury

Revelado publicamente na última quarta-feira, 3, o relacionamento homoafetivo entre a cantora Daniela Mercury e a jornalista baiana Malu Verçosa é destaque de algumas das principais revistas de circulação nacional do país, como Veja e Época. As publicações trouxeram o casal na capa desta semana, sendo que ambas discutiram a força política da revelação da cantora.

A Veja trouxe na capa uma foto de abraço do novo casal, seguida da manchete: "Casamento Gay - A cantora Daniela Mercury apresenta sua esposa e faz da união homossexual uma questão inadiável no Brasil". Da mesma forma, a revista Época trouxe uma capa colorida, acompanhada da imagem de um beijo entre o novo casal, e do destaque: "Com a bandeira gay, Daniela transforma em protesto político o ato de assumir seu lado homossexual".

À revista Época, Malu Verçosa declarou: "A intenção era comunicar nosso casamento, mas coincidiu com o momento que o Brasil vem passando", declarou . À Veja, Daniela Mercury disse que tornou público o novo relacionamento, porque queria ter a sua dignidade preservada. "Claro que esse contexto político, a inadequação desse deputado ao posto (Feliciano), tudo isso me deu força", destacou a cantora.

