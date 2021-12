Revista masculina nega cachê de R$ 3 milhões a Nanda Costa

O diretor da Playboy, Thales Guaracy, afirmou que a revista não vai pagar R$ 3 milhões de cachê para a atriz Nanda Costa, como saiu na imprensa nesta semana. "Não podemos falar sobre esse assunto por enquanto, por questões contratuais. Mas essa transação não existe. E deixa só eu deixar uma coisa bem entendida, não estou me referindo à uma negociação com a Nanda Costa ou a qualquer coisa que ela ou empresários dela tenham dito. Estou dizendo genericamente que não há transações da 'Playboy' nesse valor. Só pra não dar confusão. Não acredito que a Nanda Costa tenha dito isso ao site (do jornal 'O Dia', que publicou a notícia), a internet é um mar de erros, especulações e malentendidos.", disse ao site Ego.

A atriz vai protagonizar a edição de aniversário da revista, em agosto, e já colocou até próteses de silicone nos seios para aparecer turbinada nas páginas da revista.

