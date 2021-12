Revista masculina lança edição especial só com panicats

A Playboy resolveu reunir as gatas do programa Pânico em uma única edição no Especial PLAYBOY Panicats, que chega às bancas no dia 27. A seleção tem Babi Rossi, que é a capa da publicação, e Nicole Bahls, que ainda permanecem no programa, além das ex-panicats Aryane Steinkopf, Carol Narizinho, Juju Salimeni e Thaís Bianca.

As imagens que vão ilustrar a edição são inéditas e fazem parte de fotos que não foram utilizadas na época em que as gatas posaram nuas.

Por falar nisso, relembre os ensaios das Panicats abaixo:

<GALERIA ID=18318/>

