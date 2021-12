Revista masculina divulga novos fotos de Anamara

A revista Sexy divulgou novas fotos da ex-BBB Anamara, estrela de edição de junho da revista. A baiana e ex-policial militar foi clicada pelo fotógrafo Morgade em Paraty, Rio de Janeiro. Além de dizer que dendê é bom para o bumbum, Anamara fez outras revelações à revista, como a de dizer que nunca faria sexo na casa do Big Brother Brasil "É o mesmo que fazer um pornô sem ser pago", disse.

A gata, que está solteira, tem outras prioridades do que arranjar um namorado. "Hoje eu tenho outras prioridades, como minha família, meus amigos, meus fãs e dinheiro. Tudo está na frente dos homens, que estão em último lugar", afirmou.

Além da beldade, a revista ainda traz uma entrevista com o atacante Lucas, do PSG e da Seleção Brasileira. A Sexy também tem uma matéria sobre vício em sexo e gastronomia com insetos comestíveis.

A revista chega às bancas na quarta-feira, 29.

