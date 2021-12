Revista masculina divulga nova foto do Furacão da CPI

E a Playboy continua brindando os internautas com fotos de divulgação da ex-assessora parlamentar, a advogada Denise Rocha, que será a capa da edição de setembro da publicação.

A advogada, que teve um vídeo íntimo vazado na internet, contou em entrevista ao Diário de São Paulo que chorou ao fazer o ensaio. E não escondeu o motivo para ter aceitado o convite da revista. "Eu posei por causa do dinheiro. Preciso seguir a minha vida de cabeça erguida e tenho muita coisa para pagar. As minhas contas não são nem um pouco baratas", contou ao jornal.

Pela repercussão do ensaio - e, claro, a beleza da jovem -, a edição já é séria candidata a ser a mais vendida do ano pois ainda tem a nudez da dançarina burlesca Katrina Darling, prima de Kate Middleton, esposa do príncipe William, e uma entrevista com o lutador de MMA, Anderson Silva.

