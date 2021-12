Revista masculina divulga capa e fotos da edição com MC Sexy

A Sexy divulgou a capa da edição de maio da revista, que trará a funkeira MC Sexy como estrela. Também conhecida como Kary Alvys, a gata revela para a publicação os famosos que já tentaram ficar com ela - e não devem ter sido poucos.

A edição ainda traz uma entrevista com Wagner Montes, o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, que revela desejo de ser candidato ao governo carioca. "Logicamente, não sou hipócrita. Quem joga hoje no Palmeiras ou no XV de Jaú, o sonho é chegar à Seleção Brasileira. Nas duas últimas eleições, fiquei nas primeiras colocações em pesquisas de opinião, mesmo sem falar que seria candidato a governador. Se o povo quiser que eu seja governador, serei candidato.", conta.

A revista chega às bancas nesta terça-feira, 23.

