Revista masculina divulga capa com ex-panicat

A Playboy divulgou nesta segunda-feira, 8, a capa da edição de abril com a ex-panicat Thaís Bianca. A gata de cabelos rosa - e outras partes também, segundo a publicação - saiu do Pânico da Band no início do ano, antes da estreia da nova temporada.

Além da gata, a revista traz uma entrevista com o médico Dráuzio Varella, que disse que a Igreja Católica comete um crime, e com a protagonista de Salve Jorge, Nanda Costa. A edição chega às bancas nesta semana.

adblock ativo