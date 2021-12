Revista masculina cancela contrato de dançarina do Gugu

A revista Sexy cancelou o contrato da dançarina do Gugu Camila Vernaglia. A publicação não gostou da atitude da gata, que reclamou por ter sido preterida pela ex-BBB Anamara, a estrela da capa de junho. Segundo a nota oficial da publicação, no contrato assinado por Camila não havia definido o mês de publicação do ensaio, "o que torna as críticas da modelo improcedentes e inconsequentes".

"Nossas decisões tem uma só motivação: agradar nossos os leitores com mulheres bonitas nuas. As declarações da Camila foram infelizes e não restou outra alternativa a não ser a de cancelar seu contrato", afirma o diretor de redação, Henrique Rossi.

Agora, a gata não vai posar mais para a revista. E olha que ela prometeu um ensaio quente.

