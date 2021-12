Revista italiana publicará as fotos de Kate de topless

Uma revista italiana do grupo Mondadori anunciou na sexta-feira à noite que publicará na segunda-feira as fotografias de Catherine com os seios à mostra reveladas pela revista francesa "Closer", controlada pelo mesmo grupo.

"Chi" dedicará 26 páginas, com o título "A Rainha está nua", à esposa do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono da Inglaterra.

"É um caso que merece ser tratado, porque mostra de forma muito natural a vida diária de um casal apaixonado famoso, jovem e moderno", explicou à imprensa Alfonso Singorini, redator-chefe da revista.

"Chi" e "Closer" pertencem ambas ao grupo Mondadori, que detém 50% do capital controlado pelo Fininvest, holding de Silvio Berlusconi, o antigo primeiro-ministro italiano, que também é alvo dos paparazzi.

O príncipe William e sua esposa Catherine abriram uma ação judicial contra a revista francesa Closer.

As imagens foram obtidas com uma teleobjetiva no início de setembro, quando o casal estava em férias em uma mansão privada no sul da França.



