Revista gay elege ACM Neto como 9º homem mais sexy do Brasil

A revista GLS Júnior promoveu uma votação para que seus leitores elegessem os homens mais sexies do Brasil. A grande surpresa, no entanto, foi a inserção do nome do prefeito de Salvador, ACM Neto. O democrata, além de integrar a lista, acabou alcançando o 9º lugar do ranking, desbancando nomes de peso, como o ator Malvino Salvador, o cantor Thiaguinho e o DJ Jesus Luz.

Entretanto o grande vencedor da segunda edição da disputa foi o repórter da TV Fama, Franklin David. A votação aberta, que aconteceu de 24 de dezembro de 2013 a 12 de janeiro de 2014, no site do Mixbrasil e na pagina do facebook, contou com 50 nomes de celebridades, dentre eles Cauã Reymond, Mateus Solano, Rafael Cardoso e Malvino Salvador.

O segundo colocado da lista foi o ator Caio Castro e o terceiro lugar ficou com o ator Rafael Cardoso.

