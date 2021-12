Revista faz edição especial de ensaio nu de Fontenelle

A ediçãode julho da revista Playboy, que tem na capa a quarentona Antonia Fontenelle, fez tanto sucesso que a revista prepara uma edição especial com fotos inéditas tiradas por J.R. Duran e que não foram aproveitadas na edição. Em entrevista ao Ego, o diretor da publicação, Thales Guaracy, confirmou que é a revista é a mais vendida do ano.

"Estou superfeliz. Este é o resultado de um trabalho feito com muito carinho, com muita segurança por uma mulher que caminha com as próprias pernas, que passou por cima de tudo que passei, e resurgiu das cinzas", afirmou Fontenelle ao Ego.

A edição especial vai chegar às bancas com a Playboy de Nanda Costa, em agosto.

