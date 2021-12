Revista elege Gwyneth Paltrow a mulher mais bonita do mundo

A revista americana People elegeu Gwyneth Paltrow, 40 anos, como a mulher mais bonita do mundo. A atriz, que participa do longa O Homem de Ferro 3, não acreditou na escolha. "Nunca fiquei tão supresa e lisonjeada", disse à publicação. Ela faz musculação duas horas por dia. "Acho um pesadelo, mas preciso fazer por causa do trabalho. É muito mais fácil relaxar no sofá e assitir televisão", afirmou.

Gwyneth Paltrow superou belas mulheres como Kerry Washington, a segunda colocada, e Amanda Seyfried, a terceira. A lista das dez mais ainda conta com Zooey Dechanel, Jane Fonda, Jennifer Lawrence, Kelly Rowland, Halle Berry, Drew Barrymore e Pink.

