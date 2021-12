Revista divulga primeira foto do ensaio nu de Nanda Costa

A Playboy divulgou, nesta quarta-feira, 24, a primeira imagem da edição de agosto, com Nanda Costa. Mais cedo, a atriz já havia despertando a curiosidade dos fãs no Twitter ao postar uma parte da imagem com a legenda "Tá Chegando". O ensaio de Nanda foi em Cuba.

A edição de agosto da revista é uma das mais disputadas, já que é o mês de aniversário da publicação.

adblock ativo