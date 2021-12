Revista divulga foto de Jessika Alves de cinta liga

Capa da Playboy de agosto, Jessika Alves apareceu de cinta liga, calcinha de renda e margaridas nos cabelos em mais uma foto divulgada pela revista do ensaio que chega as bancas no dia 13.

Tudo indica que o ensaio com a atriz marca uma nova fase da publicação masculina, que deve apostar em um nu não tão explícito.

Em entrevista ao site Ego, Jessika falou sobre a expectativa o lançamento da revista. "Estou bem ansiosa e feliz para o lançamento. Apesar de já ter visto e aprovado as fotos, sei que quando sair a revista vai ser diferente. Está tudo muito bonito e vai agradar", disse.

A atriz fez as fotos em um hotel fazenda na região sul do Rio de Janeiro.

