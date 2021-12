Revista divulga capa da edição de aniversário

A Playboy divulgou nesta segunda-feira, 6, a capa da edição de 37º aniversário, que tem como estrela a atriz Nathália Rodrigues, a "quenga" Natasha, do Bataclã de Gabriela. A revista chega às bancas na quinta-feira, 9.



O ensaio, feito há um mês, traz Nathália em um estilo meio Marilyn Monroe. Na época em que foi confirmada como a estrela da edição de aniversário da revista, ela foi modesta. “Sou uma pessoa normal, a mulher sexy que existe em mim nada mais é que uma personagem. Mas acredito que não vou ter dificuldades para tirar a roupa. Sou bem resolvida com o meu corpo. Não sou sarada e nem tenho pretensão em ser. Além do mais, faço terapia há dez anos (risos)”, disse em entrevista.

