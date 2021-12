Revista divulga capa com Miss Bumbum

A revista Sexy divulgou nesta segunda-feira, 21, a capa da edição de fevereiro com a Miss Bumbum 2012, Carine Felizardo. A gata superou mulheres do quilate de Andressa Urach, Laura Keller e Camila Vernaglia e conquistou o título do bumbum mais bonito do Brasil.

Além de Carine Felizardo nua, a revista ainda traz uma entrevista com o sambista Arlindo Cruz.

