Revista divulga capa com gatas do programa Casa Bonita

O programa Casa Bonita 5, do Multishow, não é lá essas coisas, mas pelo menos serve para "abastecer" a Playboy com belas gatas. E, dessa vez, a revista masculina bateu o recorde de mulheres nuas na mesma edição: serão 14 beldades, todas participantes do programa. Na capa, aparecem apenas quatro delas: Monique Maciel, Thaiz Schmitt, Bianca Leão e Alice Ramos. Mas é só o leitor abrir a revista para que haja um poster com as outras dez mulheres da atração.

Além dos ensaios nus, a revista traz uma entrevista com o autor Walcyr Carrasco, que escreve a próxima novela das 21h, Amor à Vida. "Eu sou bissexual. E acho que todo mundo é", diz ele.

