Revista divulga capa com Bruna Linzmeyer nua

A atriz Bruna Linzmeyer deixou o rosto angelical que fez sucesso na novela "Meu pedacinho de chão", da TV Globo, e posou nua para uma revista com tiragem especial. A foto da capa foi divulgada neste sábado, 6, e traz Bruna em uma pose bastante sugestiva, segurando uma banana na boca.

A revista traz 60 páginas dedicadas a fotos da atriz - que posou para as lentes do fotógrafo Jorge Bispo - e terá apenas 160 exemplares, cuja venda já está disponível na internet por R$ 300.

Os textos da publicação são de Michel Melaned, namorado de Bruna. Em entrevista ao Programa do Jô, Bruna afirmou que as fotos não foram retocadas no Photoshop.

adblock ativo