Revista com ensaio de Patrícia Jordane ainda está à venda

O ensaio nu de Patrícia Jordane, suposto ex-affair de Neymar, para a revista Playboy ainda pode ser adquirido nas bancas.

O jogador até já ganhou uma liminar suspendendo a comercialização da publicação, mas ela só terá valor depois que a revista receber a notificação, o que ainda não aconteceu, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia.

Ainda segundo o colunista, o advogado da revista já está trabalhando para derrubar a liminar.

Processo

Neymar entrou com uma ação contra a revista alegando o uso sem autorização do seu nome. A capa com Patrícia traz a frase "a morena que encantou Neymar" associada à foto moça.

