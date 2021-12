Revelação apresentará DVD recém-gravado em Salvador

Uma das festas mais esperadas do calendário do pagode baiano, o Muquifest acontecerá no dia 16 de setembro, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Dentre as atrações, a banda Revelação, que estreia no evento.

Xande de Pilares, vocalista do grupo, está entusiasmado com a festa. "A expectativa é muito grande porque vai coincidir com o lançamento do DVD que acabamos de gravar com a participação de Carlinhos Brown, Benito di Paula, David Elliott, Belo, Aviões do Forró", conta.

Ele ainda revela sua paixão pela Bahia: "Amamos cantar aqui. O povo é muito especial. Eu já virei cidadão baiano. Posso não ter nascido aqui, mas sou baiano de coração".

