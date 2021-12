Restos mortais de Amy Winehouse são enterrados em Londres

Neste final de semana, as cinzas da cantora Amy Winehouse foram enterradas no norte de Londres. Os restos mortais da cantora, que que morreu aos 27 anos, em julho de 2011, foram depositados em uma "lápide preta, com letras rosas e a foto de um pássaro", segundo o jornal "The Sun". Cerca de 70 parentes da britânica compareceram à cerimônia.

adblock ativo