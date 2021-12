Representante do DF no Miss Bumbum mostra corpaço em ensaio

Ela está na 16ª colocação no Miss Bumbum, ainda lutando para ficar entre as 15 que vão à final. Para isso, a belíssima Rafaela Ravena, representante do Distrito Federal no concurso, caprichou em um ensaio sensual de lingerie para conseguir mais eleitores. Ela está com 2,04%, enquanto a 15ª, Jéssica Lopes, candidata pela Paraíba, tem 2,1% dos votos. Será que depois destas belas fotos, ninguém vai ajudar a moça ser finalista?

As votações continuam até o dia 27 de novembro no site oficial do Miss Bumbum Brasil 2012. A primeira colocada é Laura Keller, do Paraná, com 12,19%, seguida por Aline Bernardes, do Mato Grosso do Sul, com 12,13%, e Isis Gomes (RS), com 12%.

