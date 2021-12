Após ser confirmada para fazer parte do time The Voice Brasil (Rede Globo), o programa 'Vídeo Show' desta segunda-feira, 3, resolveu entrevistar a musa Ivete Sangalo, que será uma espécie de 'supertécnica' no reality.

Porém, a repórter Aline Prado cometeu uma grande gafe durante o bate-papo. Ela sugeriu que Ivete levasse seus pais ao programa, sendo que os pais da cantora já morreram há muito tempo. Ivete, para tentar contornar a situação brincou : "irei mandar uma mensagem", contou ela fazendo um sinal de reverência aos pais.

Ainda sem entender o recado, Aline insistiu com o mico e pediu para ela dizer aos pais para assistirem o programa na plataforma de vídeos da Globo (Globlo Play). Ivete apenas deu risada e não falou mais nada.

Da Redação Repórter do Vídeo Show comete gafe ao entrevistar Ivete;veja

