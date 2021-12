Repórter beijoqueiro do CQC pede namorada em casamento

O Custe o Que Custar (CQC), da Band, resolveu castigar o repórter Ronald Rios por sair beijando as meninas durante as gravações das matérias do programa. A atração perguntou aos internautas como a namorada do repórter Fernanda Segura, produtora do programa, deveria se vingar dele.

Na enquete, 68% das respostas falaram que ela deveria beijar Marco Luque, Oscar Filho e Marcelo Tas durante o programa ao vivo. Já 20% dos votos disseram que ela deveria dividir um morango, sensualmente, com Oscar. Os outros 12% quis que ela dançasse a "Dança do Maxixe" com dois dos apresentadores.

Resultado divulgado, Fernanda até começou a colocar em prática a vingança, dando um selinho em Oscar Filho, mas Ronald Rios não aguentou ver a situação e colocou um ponto final na história ao pedir a produtora em casamento, ao vivo, durante o programa, pegando muita gente de surpresa.

