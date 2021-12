Renato Aragão volta à hospital para check-up

Renato Aragão, de 78 anos, voltou a ser internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 25. Desta vez o humorista deu entrada na unidade para um check-up de rotina. Nesta manhã, a assessoria de imprensa do hospital informou que ele passa bem e realiza exames de rotina.

Em entrevista ao jornal O Globo, o assessor da filha de Renato, Lívian Aragão, afirmou que não há motivo para preocupações. "Falei com a mulher dele, Lílian, e está tudo bem com ele. O médico pediu apenas alguns exames porque ele vai voltar a trabalhar em breve no seu especial de fim de ano", disse.

No mês março, Renato sofreu um infarto agudo no miocárdio e ficou internado no Hospital Barra D'Or. Ele chegou passar por uma cirurgia de desobstrução de uma artéria do coração. A internação ocorreu um dia após a festa de 15 anos de sua filha. Dias após receber alta, o humorista voltou a ser internado para tratar de uma infecção urinária detectada em exames.

