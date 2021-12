Renato Aragão é transferido de hospital no Rio de Janeiro

O estado de saúde de Renato Aragão, de 78 anos, é considerado estável, mas o humorista precisou mudar de hospital.

Ele esteve internado hospital Barra D'or, na Barra da Tijuca, desde sábado, 22, por conta de uma infecção urinária e precisou ser transferido para o Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 26, para fazer tratamento com um infectologista.



De acordo com a assessoria do hospital, hoje, ele está clinicamente bem, estável, dando continuidade ao tratamento da infecção urinária com antibiótico venoso.

Em entrevista ao site Ego, Lílian Aragão, mulher do humorista, contou que Renato está reagindo bem ao tratamento e está bem feliz.

Lílian ainda disse que a internação é uma questão de precaução, levando em conta que o marido sofreu um infarto há poucos dias. Apesar do cuidado, ela garante que o coração do marido está ótimo. "Pronto para mais 50 anos de alegria."



Nascido em Sobral, no Ceará, em 1935, Aragão começou a carreira aos 25 anos na TV Ceará. Foi no programa Vídeo Alegre que nasceu o personagem Didi Mocó, pelo qual é mais conhecido.

