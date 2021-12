Reinaldo deixa o Terra Samba e segue em carreira solo

O cantor Reinaldo revelou que está deixando o grupo Terra Samba para seguir em carreira solo. O anúncio foi feito por ele durante uma apresentação no programa "Esquenta" (Globo), comandado por Regina Casé, na tarde deste domingo, 14.

Em poucas palavras, depois de cantar o hit "Liberar Geral", Reinaldo revelou que estava há algum tempo planejando a sua saída do grupo, com o intuito de seguir com novos projetos. O cantor ainda apresentou Márcio Bahia, como o novo vocalista do Terra Samba. Juntos eles cantaram "Carrinho de Mão", um dos sucessos do grupo.

"Quero deixar aqui meu agradecimento total, pois eu não seria o que sou hoje sem o Terra Samba. Obrigado", disse Reinaldo, no fim de sua apresentação.

