Reginaldo Rossi já respira sem auxílio de aparelhos

Reginaldo Rossi passa a respirar sem o auxílio de aparelhos, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 17.

O cantor "evolui sem febre, continua acordado e comunicando-se com a equipe médica" do Hospital Memorial São José, em Recife (PE), onde está internado desde o dia 27 de novembro para tratar de um câncer no pulmão.

Ainda segundo a nota, o cantor segue em programação de hemodiálise diária.

