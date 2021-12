Reginaldo Rossi faz cirurgia para retirada de tumor

O cantor Reginaldo Rossi passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo da axila direita na tarde de quarta-feira, 4, no Hospital Memorial São José, em Recife (PE).

A equipe médica aguarda a análise do material para saber se tumor é maligno ou benigno.

De acordo com a assessoria do hospital, Reginaldo passa bem, com quadro de saúde estável. O cantor está internado desde o dia 27 de novembro.

