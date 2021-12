Reginaldo Rossi é internado em UTI de hospital em Recife

O cantor e compositor Reginaldo Rossi, de 69 anos, foi internado no Hospital Memorial São José, em Recife, na manhã desta quinta-feira, 28. Segundo a assessoria de comunicação da unidade, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não há previsão de alta.

A família não informou o motivo do cantor ter sido internado, mas a unidade garante que o quadro dele é estável.

Conhecido como o "Rei do Brega", Reginaldo Rossi nasceu em Pernambuco e deve a fama a sucessos, como Garçom, Em plena lua de mel, Leviana e A raposa e as Uvas.

As últimas apresentações do artista foram nos últimos dias 21 e 22 de novembro, no Manhattan Café Teatro, em Pernambuco.

