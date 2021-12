Reginado Rossi melhora, mas ainda respira por aparelhos

Internado com câncer no pulmão, o cantor Reginaldo Rossi apresenta melhoras no seu quadro de saúde relativas à pressão arterial e à função renal, mas continua respirando com auxílio de aparelhos.

De acordo com o boletim médico divulgado, na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Hospital Memorial São José, em Recife (PE), onde está internado desde o dia 27 de novembro, o artista apresentou uma "evolução satisfatória dos parâmetros laboratoriais e hemodinâmicos nas últimas 24 horas". Além disso, "a sedação vem sendo gradualmente retirada".

Reginaldo está sem febre e segue com as sessões de hemodiálise diária.

