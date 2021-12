Regina Casé se machuca durante banho e leva pontos no pulso

Durante um banho, Regina Casé se acidentou no box do seu banheiro e machucou o pulso em dois lugares. Por conta disso, a apresentadora precisou levar "vários pontos", como relatou ao postar algumas fotos no Instagram. "A porta de Blindex estourou! Eu não bati a porta, não bati na porta. Apenas fechei. Punk!!! Dóóóóóóóói...", contou ela, que tem 58 anos.

