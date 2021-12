Regina Casé responde às críticas de mãe de dançarino morto

Regina Casé se disse "perplexa" com as acusações de Maria de Fátima Silva, mãeo do dançarino Doulgas Rafael da Silva Pererira, morto a tiros em abril. A apresentadora do Esquenta escreveu uma resposta para Maria de Fátima, que havia dito, na quinta-feira, 20, que Regina é uma "mentirosa", "cretina" e "farsante". Também afirmou ter sofrido censura da Globo.

Confira a reposta da apresentadora, publicada nesta quarta-feira, 26, no perfil oficial de Regina Casé:

"Pensei muito se deveria voltar a esse assunto ou não. Mas é que nos últimos dias fiquei triste e perplexa acompanhando a repercussão gerada pelas palavras e acusações, muitas delas cruéis e injustas, de dona Maria de Fátima, mãe do DG.

No caso da morte do DG, fizemos tudo o que achávamos correto e digno. Quando fizemos um programa de despedida, foi de coração, recebemos todos os convidados desse dia com o mesmo cuidado de sempre. Talvez a única diferença tenha sido que a gente deu ainda mais atenção para dona Maria de Fátima e sua família. Estávamos unidos no mesmo sentimento, pois a dor dela é a dor de muitas mães que convivem com a violência.

A minha história sempre foi de luta contra o preconceito, a desigualdade e as injustiças sociais, mas ela sempre foi também de respeito à transparência e à verdade. Por isso precisava dar essa satisfação a tanta gente (fãs, amigos e familiares) que tem estado ao meu lado o tempo todo.

Obrigada por todo carinho. Este apoio tem me incentivado muito. Não vamos desanimar, mesmo quando for preciso lidar com situações tão difíceis como esta.

Regina Casé"

