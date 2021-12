Regina Casé lamenta a morte de Sérgio Rodrigues

Regina Casé usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo, arquiteto e designer carioca Sergio Rodrigues, falecido nesta segunda-feira, 1º, aos 86 anos.

"Ele foi embora ontem e a gente já tá com saudade... VIVA SÉRGIO RODRIGUES! Adoro ser recheio de uma casa sua!", escreveu a apresentadora.

E continuou: "A primeira vez que prestei atenção no desenho de um móvel foi quando meu tio comprou uma Cadeira Mole. E olha que eu era bem pequena! Achei parecida com uma sela de cavalo, com coisas de couro que eu via quando passava férias com a família em Caruaru - PE. Pensei "Quando crescer eu quero ter uma dessas na minha casa". Hoje, eu tenho não só uma Cadeira Mole, mas duas, um Sofá Mole e muitos outros móveis desenhados por esse incrível artista brasileiro. Mais do que isso: tenho uma casa linda, toda de madeira feita pelo Sérgio Rodrigues. E tive a sorte de ter acima de tudo sua amizade e o convívio, tão querido por mim e por todos. Ele que me ensinou tanta coisa e me fez amar cada vez mais a arquitetura e o Brasil. Minha maior glória: sempre que ele voltava à casa que projetou pra nós em Mangaratiba parava, olhava e dizia: "De todas as casas que eu fiz essa é a mais brasileira"".

Sérgio Rodrigues morreu vítima de insuficiência hepática. Seu corpo será cremado na quarta-feira, 3, no Memorial do Carmo, no Caju, zona norte do Rio de Janeiro. A cerimônia está prevista para acontecer na Capela 2, de 9 às 14 horas.

